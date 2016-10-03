بالصور.. طلاب جنوب سيناء يتظاهرون احتجاجا على إلغاء الدروس الخصوصية

تظاهر منذ قليل المئات من طلاب الثانوية العامة والمرحلة الإعدادية بجنوب سيناء، أمام ديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، احتجاجًا على قرار الغاء الدروس الخصوصية ومراكزها.

ورفع المحتجون اللافتات المؤيدة لمطالبهم، كما رددوا الهتافات المنددة بقرار وزير التعليم بإلغاء الدروس الخصوصية ومنها "يا دروس يا بلاش المدرسة متنفعناش" و"القرار القرار مستقبلنا مش هزار"، "يا وزير يا وزير إحنا أملنا فيك كبير".



>وأكد الطلاب على معاناتهم عقب إلغاء الدروس الخصوصية، خاصة مع تدنى العملية التعليمية داخل المدارس، مما يؤثر على مستقبلهم التعليمى، على حد قولهم.

وأشاروا إلى أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال أن نقضى اليوم بأكمله داخل المدرسة حتى العاشرة مساء، فضلا عن أن شرح المعلم فى الدرس يختلف تماما عن المدرسة نظرا لكثافة المجموعة.