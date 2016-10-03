فرض ضريبة على فرنسية متوفاة.. وتحصيلها من «المقبرة»

تلقت السلطات البلدية في مدينة سارزو شمال غرب فرنسا تكليفاً ضريبياً صادراً من السلطات المالية وموجهاً الى مواطنة متوفاة، مع تحديد عنوانها بأنه في المقبرة، بحسب ما أفاد مسؤول محلي وكالة فرانس برس.

وقالت مسؤولة في بلدية سارزو “تلقى رئيس البلدية رسالة من السلطات الضريبية موجهة إلى مواطنة متوفاة، والعنوان المحدد هو: القبر 24 من القاطع الخامس في المقبرة”.

وبرر مسؤول في جهاز الضرائب هذا الخطأ بأنه خطأ آلي، وقال “لا أظن أن موظفاً يمكن أن يرتكب هذا الشيء” مرجحاً أن يكون السبب هو إقدام شخص ما من عائلة السيدة المتوفاة على تحويل مكان إقامتها في السجلات إلى المقبرة من دون تسجيل وفاتها تهرباً من دفع ضريبة انتقال الملكية.

ويمكن تغيير عنوان السكان عبر الانترنت ليصبح العنوان الجديد مسجلاً تلقائياً في سجل الشخص.