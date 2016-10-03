بالصور.. «الخطيب» يشارك «شريف عامر» تكريم أبطال الأولمبياد الخاص‎

احتفى برنامج “يحدث في مصر”، ومن تقديم شريف عامر، بكل أبطال ونجوم مصر الذين شاركوا بنجاح كبير في مُنافسات بطولة الأولمبياد الخاص، والتي اختتمت في البرازيل قبل أيام.

وشهدت الحلقة العديد من المُفاجآت للأبطال، وكانت أولى المُفاجآت مُشاركة أسطورة كرة القدم المصرية الأشهر محمود الخطيب في تقديم السهرة مع شريف عامر، حيث عبر الخطيب عن امتنانه لدعوة “MBC مصر”، للمُشاركة في هذه الاحتفالية، فيما أبدى نجوم مصر من أبطال الأولمبياد الخاص سعادة كبيرة بهذه اللفته من النجم الكبير، واعتبر بعضهم أن وجود محمود الخطيب بينهم يوازي سعادتهم بالميداليات الأوليمبية التي حصلوا عليها.

وشهدت اللقاء لحظات التقاط الصور التذكارية بين الأبطال والخطيب حالة من التأثر الشديد من جانبهم، ومن أُسرهم الذين حضروا تصوير الحلقة بالاستديو المفتوح.

كما شهدت مُداخلة هاتفية من رئيس الجمهورية السابق المُستشار عدلي منصور، حيث هنأ فيها أبطال الأولمبياد الخاص على انجازهم الرياضي العالمي، وقال إنهم ” انتصروا على أنفسهم وحققوا نجاحًا كبيرًا، داعيًا المسؤلين عن وزارة الرياضة للاهتمام بهم ودعم مسيرتهم وتشجيع النماذج الناجحة من الشباب المصري”.

وطالب البطل عُمر فاروق – خلال الحلقة – بفرصة عمل كطبيب صيدلي في إحدى الهيئات الطبية، وعقب مُناشدته وأثناء الحلقة اتصل وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، على الهواء، ووعد باستقبال البطل الأوليمبي في مكتبه وتعيينه في قطاع الصيدلة بوزارة الصحة.

وشارك في الاحتفال نجوم الغناء الشباب رنا سماحة، مينا عطا، وفرقة كورال الأوبرا، حيث قدموا لهم عدد من الأغاني المتنوعة.

يُعرض برنامج “يحدُث في مصر” على ” MBC مصر” من الأحد للخميس، في تمام الساعة 10:00 مساءً، وعُرضت هذه الحلقة من برنامج “يحدُث في مصر” أمس الأحد.