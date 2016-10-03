مطبوعات جلد النمر تعود بقوة هذا الخريف

أورد موقع “جلامور.دي” الألماني أن مطبوعات جلد النمر تزين الموضة النسائية في خريف/شتاء 2016/2017، لتمنح المرأة إطلالة شرسة تعكس جرأتها.

وأوضح الموقع المعني بالموضة والجمال أن مطبوعات جلد النمر تكسو هذا الموسم المعاطف والجواكت والقطع الفوقية والسراويل والتنانير والحقائب والأحذية والإكسسوارات، مشيراً إلى أن المرأة، التي ترغب في إطلالة عصرية أقل جرأة يمكنها الاكتفاء بقطعة إكسسوار تزدان بمطبوعات جلد النمر، كحقيبة مثلا، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

كما يمكن الحد من المظهر الجريء لمطبوعات جلد النمر من خلال تنسيقها مع الألوان الكلاسيكية والألوان الهادئة مثل الأسود والأبيض والكريمي.

أما مَن ترغب في إطلالة أكثر جرأة وجاذبية، فيمكنها تنسيق مطبوعات جلد النمر مع الألوان القوية، مثل البرتقالي ودرجات التوتي، أو مع نقوش أخرى، مثل التقليمات أو الكاروه.