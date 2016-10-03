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ألمانيا: نسعى لمساعدة إيران على تحقيق إصلاحاتها

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ألمانيا: نسعى لمساعدة إيران على تحقيق إصلاحاتها ألمانيا: نسعى لمساعدة إيران على تحقيق إصلاحاتها

وزير الاقتصاد الألماني زيجمار جابرييل

قال وزير الاقتصاد الألماني زيجمار جابرييل، اليوم الاثنين، إن بلاده تريد مساعدة إيران على المضي قدما في إصلاحاتها مضيفا أنه يعتقد أن الجمهورية الإسلامية شريك ائتمان جدير بالثقة.

ويسعى جابرييل في زيارته لتعزيز أواصر العلاقات التجارية مع طهران.

وقال جابرييل وفقًا لرويترز، “هدفنا هو دعم الحالية في مسارها الرامي إلى الانفتاح على العالم” مضيفا أنه سيثير موضوعات مثل دور إيران في الحرب في سوريا وإسرائيل وقضايا تتعلق بالوضع القانوني مع القيادة الإيرانية.

وتوجه جابرييل إلى إيران في زيارة تستغرق يومين برفقة عدد من التنفيذيين الحريصين على إعادة بناء التجارة لكن العقوبات الأمريكية المتبقية والمخاوف السياسية ما زالت إلى الآن تعرقل الازدهار المأمول في الأنشطة التجارية.

 

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