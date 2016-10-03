الأعمال المنزلية.. سلاحك لحرق السعرات الحرارية

هل ترغبين في إنقاص وزنك ولكن ليس لديك وقت كاف للذهاب إلى النادي أو إلى صالة اللياقة البدنية؟ قد يكون الحل من خلال إجراء الأعمال المنزلية أسبوعياً حيث أنها تعد سلاحاً فعالاً لحرق السعرات الحرارية.

وأكدت سوزانا فولك، عضو حركة “المنزل الآمن” الألمانية، على أهمية أداء الأعمال المنزلية كنشاط رياضي لتحقيق الاستفادة منها، كممارسة تمارين القرفصاء المحافظة على صحة الظهر، محذرة في الوقت ذاته من ممارسة هذه التمارين إذا كانت الركبة غير سليمة تماماً وبها آلام، وإلا ستحقق المرأة حينئذ نتيجة عكسية.

وفيما يلي نظرة على عدد السعرات الحرارية، التي يمكن حرقها، أثناء تأدية الأعمال المنزلية المختلفة، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية:

تنظيف النوافذ:

> أوضحت فولك أن تنظيف النوافذ يعد فعالاً للغاية، حيث أنه يساعد على حرق ما يصل إلى 300 سعر حراري خلال ساعة. ولهذا الغرض، ينبغي تنظيف النوافذ بالطريقة القديمة المجهدة، أي بواسطة منشفة مسح وجردل ماء.

ولتنظيف المواضع العلوية يتم الوقوف على أطراف الأصابع، بينما يتم اتخاذ وضعية القرفصاء لتنظيف المواضع السفلية، مع مراعاة استخدام الأذرع بالتناوب.

تعليق الغسيل:

> يمكن حرق نحو 200 سعر حراري خلال ساعة. ولهذا الغرض، ينبغي أن يكون حبل الغسيل أعلى الجسم، بحيث يتعين على المرأة رفع الذراعين فوق الرأس حيث يعمل ذلك على زيادة مجال الحركة من ناحية وتكثيف التمرين من ناحية أخرى.

ومَن ترغب في تدريب الرجلين أيضاً، يمكنها وضع سلة الغسيل على الأرض، ثم تنحني لالتقاط كل قطعة غسيل. وكي لا تصبح الحركة رتيبة، يمكن وضع سلة الغسيل في موضع آخر حول الجسم من حين إلى آخر.

كي الملابس:

> يمكن حرق ما يصل إلى 160 سعرا حراريا في الساعة أثناء كي الملابس. ولهذا الغرض، ينبغي التقاط كل قطعة ملابس من السلة الموضوعة على الأرض باتخاذ وضعية القرفصاء. وأثناء الكي يتم ثني الركبة خفيفا وشد عضلات البطن حيث يعمل ذلك على تكوين شد بالجسم.

ومَن ترغب في تكثيف التمرين، يمكنها وضع سلة الملابس في غرفة أخرى، على أن تذهب إليها في كل مرة لإحضار قطعة الملابس المراد كيها.

استعمال المكنسة الكهربائية:

> يمكن حرق نحو 200 سعر حراري في الساعة أثناء استعمال المكنسة الكهربائية. كما يمكن تدريب الرجلين والمقعدة بشكل إضافي من خلال ثني الركبة وأخذ خطوة إلى الأمام أو الخلف أو الجانب أثناء القيام بذلك. ويُراعى أيضا التحميل على الرجلين بشكل متناوب

تنظيف الحمام:

> يمكن من خلال دعك حوض الاستحمام والدش باليد لمدة 30 دقيقة حرق ما يصل إلى 150 سعراً حرارياً، ما يعادل تقريباً خبزاً صغيراً من القمح بلا حشو. ويمكن رفع كفاءة التمرين من خلال اتخاذ وضعية القرفصاء لتنظيف المواضع القريبة من الأرض.

إزالة الغبار:

> يمكن حرق ما يصل إلى 150 سعراً حرارياً في الساعة عند النزول والصعود من السلم من أجل إزالة الغبار، وكذلك من خلال تحريك قطع الأثاث للوصول إلى آخر زاوية.

ولتحقيق الاستفادة المرجوة ينبغي فرد الذراعين تماما أثناء القيام بذلك واتخاذ وضعية القرفصاء لتنظيف الأدراج السفلية.