ارتفاع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية 0.9%

ارتفعت الأسهم اليابانية، اليوم الاثنين، مع تشجع أسواق أصول المخاطرة العالمية بانحسار المخاوف تجاه متانة وضع دويتشه بنك الألماني مما أشاع جوا من الارتياح ساهم في صعود أسهم القطاع المالي.

وصعد مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية 0.9 بالمئة ليغلق على 16598.67 نقطة بعد أن خسر 1.5 بالمئة يوم الجمعة.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 بالمئة إلى 1330.72 نقطة كما زاد مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 0.6 بالمئة لينهي اليوم عند 11915.33 نقطة.

وكان من أكبر الخاسرين يوم الاثنين سهم كاواساكي للصناعات الثقيلة الذي هوى 11 بالمئة بعد أن خفضت الشركة توقعاتها لأرباح التشغيل لعام حتى مارس آذار 2017 إلى النصف تقريبا استنادا إلى ارتفاع الين وتراجع الربحية من أنشطة بناء السفن.