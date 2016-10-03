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سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 3/10/2016 بالمصنعية وأعلى مستوى في التاريخ يصل إليم المعدن البراق

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سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 3/10/2016 بالمصنعية وأعلى مستوى في التاريخ يصل إليم المعدن البراق سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 3/10/2016 بالمصنعية وأعلى مستوى في التاريخ يصل إليم المعدن البراق

اليوم في ، حيث ما زالت الذهب في ارتفاع مستمر طوال هذا الاسبوع، مرتبطة بارتفاع في السوق السوداء الذي زاد عن 13 جنيه، وتزامن ذلك مع تدهور بورصة الذهب العالمية، وسجل هذا الارتفاع مستوى تاريخي لم يسبق له مثيل من قبل في صناعة الصاغة المصرية.

من جانبه قال سكرتير عام شعبة الذهب، أن هذا الارتفاع الغير مسبوق تلقى دعما قويا من العملة الأمريكية التي وصلت إلى حالة من الجنون الغير مبرر، وأكد نادي نجيب أن هئه المستويات القياسية تسببت في ركود شديد في الأسواق، وامتناع المواطنين عن الشراء تماما، وأضاف أن عيار 14 الذي كانت قد أعلنت عنه قد ارتفع هو الآخر ليصل إلى 300 جنيه.

وتواجه أسواق الذهب في مصر العديد من المتغيرات الإقتصادية، وحالة من عدم عدم استقرار سعر الذهب اليوم في مصر مقابل الجنيه، ونسبة بسيطة معدودة على أصابع اليد الواحدة تشارك في تعاملات تداول الذهب، أضف إلى ذلك أزمة العملة الأمريكية وعدم قدرة صناع الذهب في الصاغة المصرية على توفير العملة الصعبة.
سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 3/10/2016

استقرت أسعار الذهب في مصر في سوق الذهب ومحلات الصاغة، وقال تجار الذهب أن الارتفاع في تداول الذهب، أدى إلى وجود حالة من الركود في أسعار المعدن النفيس في مصر نتيجة ضعف السيولة المادية مع الارتفاعات المتكررة في الأسعار، حيث يعتبر الذهب مثل تداول النفط.

        سعر الذهب عيار 18: 415.70 جنيه.
        سعر الذهب عيار 21: 485 جنيه.
        سعر الذهب عيار 24: 554.30 جنيه.
        سعر الجنيه الذهب: 3880 جنيه.
        سعر أوقية الذهب: 1316 دولار.

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