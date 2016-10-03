5 مسلحون يسرقون مجوهرات بملايين الدولارات من غرفة كيم كارداشيان فى باريس

قال مصدر بالشرطة الفرنسية، لـ”رويترز” إن 5 رجال مسلحين سرقوا نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان تحت تهديد السلاح فى فندق بباريس، وأخذوا مجوهرات تبلغ قيمتها عدة ملايين الدولارات، ولكن الحادث لم يسفر عن إصابة أحد بأذى.

وأضاف المصدر إن الهجوم وقع فى نحو الساعة الثالثة صباحا، ولم يوضح المصدر بشكل فورى اسم الفندق، وكانت محطة (سي.إن.إن)، قد قالت فى وقت سابق إن مسلحين ملثمين احتجزا كارداشيان وست فى غرفة فندق تنزل فيه بباريس مما دفع زوجها مغنى الراب كانى وست لقطع حفل له فى نيويورك، بشكل مفاجئ مشيرا إلى حالة عائلية طارئة، وفقًا لما أوردته “رويترز”.