لجنة استرداد أراضي الدولة تستأنف المرحلة الثانية من مزادات “حق الشعب”

تستأنف لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، اليوم الاثنين، المرحلة الثانية مزادات حق الشعب للأراضي المستردة.

وتشمل المرحلة الثانية عرض 16 قطعة بمنطقة غرب المراشدة بمحافظة قنا على مساحة 1567 فدانا “أراضى زراعية”، تم استردادها من قبل لجنة استرداد أراضى الدولة.

والمزاد سيبدأ في الثانية عشرة ظهرا بمسرح الإصلاح الزراعي بالدقي، تنظمه هيئة الخدمات الحكومية لصالح هيئة التعمير والتنمية الزراعية وحساب حق الشعب سيستمر لمدة ثلاثة أيام أو الانتهاء من بيع القطع المعروضة.

وسيدفع المتقدمون للمزاد ألفى جنيه تأمينا لكل فدان قبل دخول المزاد على أن يلتزموا بسداد 5% من قيمة الأرض بمجرد رسو المزاد عليهم، والمزاد مفتوح للجميع طالما توافرت لهم الشروط القانونية المطلوبة لتملك الأراضي والتزموا بسداد المستحقات المطلوبة.

يذكر أن هذه المرحلة سوف تستكمل بعد ذلك في 10 أكتوبر الجاري أيضا بطرح نحو 18 ألف فدان أخرى مستردة بمنطقة وادي النطرون وبنفس الشروط.، بحسب بوابة اخبار اليوم.