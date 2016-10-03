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القبض على سمسار لتهريب سودانيين بـ”هجرة غير شرعية”

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القبض على سمسار لتهريب سودانيين بـ”هجرة غير شرعية” القبض على سمسار لتهريب سودانيين بـ”هجرة غير شرعية”

هجرة غير شرعية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة من إلقاء القبض على سمسار لقيامه بتسفير 6 أشخاص سودانيين الجنسية عن طريق الهجرة غير الشرعية.

وكانت معلومات وردت لضباط قسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن البحيرة بالاشتراك وضباط وحدة مباحث مركز شرطة إدكو مفادها قيام “شحاته.م.ع” (36 عاما ? صياد) ومقيم بمركز إدكو, باستقطاب الشباب لتسفيرهم لبعض الدول الأوروبية عن طريق الهجرة غير الشرعية مقابل تقاضيه مبلغ مالي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بقيامه بتسهيل تسفير 6 أشخاص سودانيين الجنسية, وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة فتولت التحقيق.

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