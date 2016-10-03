عميد كلية التربية النوعية السابق: انتهيت من تصميم 3 تماثيل للراحل أحمد زويل

قال الدكتور السيد عبده عميد كلية التربية النوعية السابق بكفر الشيخ، إنه انتهى من عمل ثلاثة تماثيل للراحل الدكتور أحمد زويل، الأول تم وضعه بميدان زويل بكفر الشيخ، والثانى سيتم وضعه بميدان زويل بدسوق خلال الأيام المقبلة، أما الثالث تمثال ليس كاملاً سيتم وضعه بمدرسة أحمد زويل للمتفوقين بكفر الشيخ، مؤكداً ستتم معالجة قاعة تمثال زويل بكفر الشيخ لأن القاعدة أكبر من التمثال، وجميع التماثيل على شكل واحد بالتشريفة يوم الاحتفال بفوز زويل بجائزة نوبل.

وأضاف الدكتور السيد عبده لـ"اليوم السابع" أنه قارب من الانتهاء من النصب التذكارى بالبرلس الدال على معركة البرلس التى اتخذتها كفر الشيخ عيداً قومياً لها.

وقال إنه صمم تماثيل لعدد من الكتاب والمشهورين بالمحافظة وعلى مستوى مصر، فقد صمم مسلة كفر الشيخ والنسر الطائر بميدان الملك عبد الله، مؤكداً أنه يشعر بالرضى عندما يسند له إقامة تماثيل لمشهورين ومن بين التماثيل التى صممها لمصطفى كامل، ولمصطفى مشرفة ولبنت الشاطئ.