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وزيرة الهجرة تعقد ندوات لتوعية أهالى الغربية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

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وزيرة الهجرة تعقد ندوات لتوعية أهالى الغربية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وزيرة الهجرة تعقد ندوات لتوعية أهالى الغربية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

>الغربية - محمد عز

أعلنت محافظة الغربية استقبال السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، صباح اليوم الاثنين، زيارة القرى صاحبة الكثافة العالية فى الهجرة غير الشرعية.

 

وأضافت المحافظة أن الوزيرة يرافقها الدكتور على جمعة مفتى السابق، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وستزور قرية سنباط، التابعة لدائرة مركز زفتى، وميت بدر حلاوة التابعة لدائرة مركز سمنود، وكفر كلا الباب التابعة لدائرة مركز السنطة.

 

ومن المقرر عقد ندوات توعية لأهالى القرى المذكورة ضد خطورة الهجرة غير الشرعية وتوابعها، بحضور اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، ورؤساء مدن السنطة وسمنود وزفتى، ووكلاء الوزارة وعدد من القيادات الشعبية، والتنفيذية والسياسية، وأعضاء مجلس النواب.

 

وكانت نبيلة مكرم قد أعلنت عن إطلاق برنامج التدريب الفنى لشباب القرى والمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، من خلال استيعاب الشباب ضحية سماسرة الاتجار بالبشر وإيهامهم بالسفر، وتثقيفهم باعتبار أن قضية الهجرة هى قضية أمن قومى.


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مصر 365

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