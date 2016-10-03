مرور دمياط يضبط سيارة مبلغ بسرقتها منذ 2014 ويسلمها لصاحبها

وجهت إدارة مرور دمياط، برئاسة العقيد خالد عمارة مدير إدارة المرور عدة حملات مرورية بشوارع وميادين المحافظة.

أسفرت إحدى الحملات بقيادة الملازم أول / مختار الشافعى الضابط بإدارة مرور دمياط عن ضبط سيارة أثناء سيرها بمدينة دمياط وتحمل لوحات معدنية برقم 26808 ملاكى دمياط ماركة هيونداى النترا قيادة محمد شلبى .ا مواليد 1969 من ناحية الشعراء – مركز دمياط، وبفحص تراخيص السيارة، تبين أن اللوحات المثبتة عليها خاصة بسيارة أخرى ماركة أسكودا اوكتافيا، وتم التحفظ على السيارة وقائدها.

وتبين باستكمال الفحص أن السيارة المضبوطة مبلغ بسرقتها بتاريخ 5/5/2014 من دائرة قسم شرطة أكتوبر ومحرر بشأنها المحضر رقم 5425 جنح قسم شرطة أكتوبر لسنة 2014.

تم اتحاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2538 إدارى قسم شرطة أول دمياط لسنة 2016، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم وتسلم السيارة لمالكها، حيث تم التواصل مع مالك السيارة الذى حضر واستلمها.