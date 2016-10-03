جامعة الشارقة تعزز مكانتها في اختبارات اللغة الإنجليزية

وقّع مركز التعليم المستمر والتطوير المهني في جامعة الشارقة مذكرة تفاهم مع شركة «كونك مي» الشرق الأوسط للنظم التعليمية، وقعها عن المركز مديره الدكتور راضي محسن الزبيدي، وعن شركة «كونك مي» محمد شديد الرئيس التنفيذي للشركة، تمنح بموجبها شركة «كونك مي» الشرق الأوسط للنظم التعليمية، الحق لمركز التعليم المستمر والتطوير المهني في جامعة الشارقة، في إجراء امتحانات اللغة الإنجليزية داخل المركز.

كما تهدف الاتفاقية إلى تبادل المعلومات في مجال برامج التدريب والتعليم، ومن ثم تعزيز استخدام امتحانات اللغة الانجليزية مؤشراً لإتقان اللغة الإنجليزية في جامعة الشارقة عن طريق مركز التعليم المستمر والتطوير المهني.

وحضر مراسم التوقيع، الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير الجامعة، وفراس الخطيب المستشار القانوني للشركة، وجانيت بيريس كول مدير إدارة المشاريع، ونيكول كريستي مدير المبيعات الإقليمي، وأميرة حماد مدير المبيعات دولة الإمارات.

اتفاقية

وعقب توقيع الاتفاقية أعرب مدير الجامعة عن سعادته وأسرة جامعة الشارقة ومركزها للتعليم المستمر والتطوير المهني عن هذا التعاون، وقال إن من شأنه أن يعزز قدرات الطلبة اللغوية، من خلال برامج تعليمية وتدريبية تتوج بشهادات عالمية، تعزز ثقة الطلبة في أنفسهم وفي قدراتهم اللغوية.

من جانبه، رحب محمد محفوظ شديد الرئيس التنفيذي لشركة «كونك مي» الشرق الأوسط للنظم التعليمية، بالتعاون مع جامعة الشارقة، وقال إن جامعة الشارقة هي أحد الصروح العلمية التي تسهم بقيادة التنمية الوطنية في الدولة. وأوضح أنه عندما ندرب الشباب فإننا بذلك نطور الأجيال، فهم بالفعل قادة اليوم والمستقبل معاً.