بالصور .. انطلاق أعمال الخلوة الشبابية

انطلقت صباح اليوم أعمال "الخلوة الشبابية " التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله "، لمناقشة الأفكار والمقترحات التي من شأنها دعم وتمكين الشباب على تحقيق آمالهم وطموحاتهم، وتفعيل دورهم في مسيرة التنمية المستدامة بالدولة، وسيتوقف الشباب خلال الخلوة عند 7 محطات أساسية، ويناقشون 8 مجالات هي : التفاعل والصحة والتمكين والقيم والمسؤولية والسلامة والإنتاجية والتعليم.

وقد بدأت أعمال الخلوة بحضور معالي شما المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب ورئيسة مجلس الإمارات للشباب وتستمر على مدى يومين.

وفي كلمة لها خلال الخلوة قالت معالي شما المزروعي إن تفاعل الشباب مع #الحوار_الوطني_حول_الشباب كان مبهرا مؤكدة أننا "مع بعض سوف نصنع الامل والحياة والمستقبل " .

وأضافت : "الحمد لله.. اليوم كلنا عندنا امل ..لان احلامنا وصلت الفضاء" .

وأكدت أن القيادة الرشيدة حريصة على التعرف على آراء الشباب وتصوراتهم لوضع السياسات الخاصة بهم، وهذا الحرص يبين مدى اهتمام قادتنا بالشباب .

وقالت : "لعل افكاركم تكون مؤثرة في حياة كثير من الاشخاص"

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