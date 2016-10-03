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منظومة "باترويت" تعترض صاروخين أطلقتهما مليشيات الحوثى باتجاه مأرب

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منظومة "باترويت" تعترض صاروخين أطلقتهما مليشيات الحوثى باتجاه مأرب منظومة "باترويت" تعترض صاروخين أطلقتهما مليشيات الحوثى باتجاه مأرب

>صنعاء أ ش أ

اعترضت منظومة الدفاع الجوى الصاروخية "باتريوت" التابعة لقوات التحالف العربى فى اليمن، صاروخين باليستيين أطلقتهما مليشيات الحوثيين، والرئيس السابق على صالح على مدينة مأرب شرق اليمن .

 

وذكر مركز "سبأ الإعلامي" التابع للمقاومة فى اليمن أن المليشيات أطلقت صاروخا قبل منتصف الليل وتم اعتراضه بنجاح وتدميره دون حدوث أية أضرار ، ثم أطلقت صاروخا آخر فجر يوم تم اعتراضه وتدميره وسمع دوى انفجار قوى هز المدينة .

 

وتقوم مليشيات الحوثيين بقصف صواريخ باليستية باتجاه مأرب التى يوجد بها مقر قيادة الفرقة الثالثة العسكرية ومقر لقوات التحالف العربى بصورة مستمرة فى الفترة الأخيرة ، ولكن منظومة باترويت تعترض هذه الصواريخ وتدمرها .


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