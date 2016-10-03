منظومة "باترويت" تعترض صاروخين أطلقتهما مليشيات الحوثى باتجاه مأرب

اعترضت منظومة الدفاع الجوى الصاروخية "باتريوت" التابعة لقوات التحالف العربى فى اليمن، صاروخين باليستيين أطلقتهما مليشيات الحوثيين، والرئيس السابق على صالح على مدينة مأرب شرق اليمن .

وذكر مركز "سبأ الإعلامي" التابع للمقاومة فى اليمن أن المليشيات أطلقت صاروخا قبل منتصف الليل وتم اعتراضه بنجاح وتدميره دون حدوث أية أضرار ، ثم أطلقت صاروخا آخر فجر يوم تم اعتراضه وتدميره وسمع دوى انفجار قوى هز المدينة .

وتقوم مليشيات الحوثيين بقصف صواريخ باليستية باتجاه مأرب التى يوجد بها مقر قيادة الفرقة الثالثة العسكرية ومقر لقوات التحالف العربى بصورة مستمرة فى الفترة الأخيرة ، ولكن منظومة باترويت تعترض هذه الصواريخ وتدمرها .