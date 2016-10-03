مصادر بالتعليم: الاستعانة بأجهزة تشويش ضمن البدائل المقترحة لـ"امتحانات الثانوية"

أكدت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الاستعانة بأجهزة تشويش داخل اللجان ضمن الحلول المقترحة للنظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة ، موضحة أن اللجنة المشكلة لوضع بدائل لمنظومة الامتحانات اقترحت الاستعانة بأجهزة تشويش كإحدى البدائل والحلول، مع الإبقاء على ورقة أسئلة الامتحان كما هى دون تغيير.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه حال اعتماد هذا المقترح سيتم قصر التشويش على محيط لجنة الامتحانات فقط لمنع وتعطيل أجهزة المحمول أو أية وسيلة تكنولوجية قد يستخدمها بعض الطلاب فى الغش.

وأوضحت المصادر، أن اللجنة استقرت حتى الآن على مقترح دمج ورقة الأسئلة والإجابة فى ورقة واحدة، مضيفة أنه تم عرض المقترح على مجلس الوزراء وطالب رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بدراسة كل المحاور المتعلقة بتطبيقه سواء ما يتعلق بتكلفة الطباعة وآليتها وأيضا الجوانب السلبية.

وأشارت المصادر، إلى أنه حال إقرار هذا المقترح سيتم تدريب المعلمين الذين يشاركون فى أعمال التصحيح ورصد الدرجات ورؤساء الكنترولات ورؤساء لجان السير، لافتة إلى أنه سيتم تغيير مواصفات الورقة الامتحانية بوضع مواصفة جديدة بشكل الورقة الامتحانية التى يتم تغييرها مع زيادة نسبة الأسئلة الموضوعية والتى تشمل اختيارات من متعدد.

وأوضحت المصادر، أن اللجنة المشكلة لوضع بديل ما زالت تدرس عدة مقترحات، مؤكدة أنه تم الاستقرار بشكل كبير على آلية ومقترح دمج ورقتى الأسئلة والإجابة فى كراسة واحدة.