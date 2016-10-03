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تجنب القهوة والأطعمة المحتوية على الدهون عند إصابتك بالمياه الزرقاء

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تجنب القهوة والأطعمة المحتوية على الدهون عند إصابتك بالمياه الزرقاء تجنب القهوة والأطعمة المحتوية على الدهون عند إصابتك بالمياه الزرقاء

>كتبت نهى طارق

الجلوكوما أو زرقة العين تحدث بسبب وقوع  ضرر فى العصب البصرى للعين، ويزداد سوءا مع مرور الوقت وغالبا ما يرتبط هذا الأمر مع تراكم الضغط داخل العين وفى الأغلب يكون هذا الأمر وراثيا.

زيادة ضغط العين يمكن أن يلحق الضرر بالعصب البصرى ،وهو الجزء المسئول عن  نقل الصور إلى الدماغ وإذا استمر تلف العصب البصرى يسبب ضغط العين المرتفع يؤدى إلى مضاعفة خطر زرقة العين، الذى يؤدى إلى نهاية المطاف إلى فقدان دائم للرؤية، فالجلوكوما تسبب العمى الكلى الدائم فى غضون بضع سنوات وذلك وفقًا لما نشره موقع Web MD.

فى معظم الحالات تحدث زرقة العين غالبًا للبالغين فوق سن 40 عاما، ولكن فى بعض الحالات يصاب بها الشباب والأطفال وحتى الرضع، وأوضحت الدراسات أن مرضى السكر وضعاف البصر والعين تعرضوا لصدمات بالعين هم أكثر عرضة للإصابة بزرقة العين.

هناك بعض الأطعمة التى يجب تجنب تناولها أثناء الإصابة بزرقة العين حتى لا تتسبب فى تفاقم المشكلة ومنها:

1-  الأطعمة التى تحتوى على أحماض دهنية

الأطعمة التى تحتوى على الأحماض الدهنية ترفع من مستويات الكولسترول فى الدم، فالدهون الحمضية تؤدى إلى تلف الأوعية الدموية فى جميع أنحاء الجسم وتلف الأوعية الدموية قد يلعب دورا فى إصابة العصب البصرى بالزرقة، لذلك يجب الابتعاد عنها تمامًا خلال الإصابة بزرقة العين.

2-   الأطعمة التى تسبب الحساسية 

  أثبتت الدراسات أن الأشخاص  الذين يعانون من أى نوع من أنواع الحساسية الغذائية   قد يكونوا أكثر عرضة للإصابة بزرقة العين ومن أهم هذه الأغذية الصويا   ومنتجات الألبان والذرة.

3-الأطعمة المحتوية على دهون مشبعة

الأطعمة المشبعة تسبب تفاقم مشكلة زرقة العين ومن أهم هذه الأطعمة المكسرات والجبنة والشكولاتة الداكنة.

4- القهوة

  أوضحت الدراسات أن كميات كبيرة من القهوة ترفع ضغط العين وتعزز فرصة   الإصابة بزرقةالعين لذلك يجب على المصابين بهذا المرض الابتعاد عن القهوة بشكل تام   طول فترة إصابتهم.
   

 


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