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«تعليم مكة»: لا تهديدات على مدرسة سلمى بنت حمزة ومنسوباتها

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أكدت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة بأن إدارة الأمن والسلامة وقفت ميدانيًا على وضع مدرسة سلمى بنت حمزة الابتدائية واتضح لها عدم وجود أي مهددات من الأهالي للمدرسة ومنسوباتها، وكل ما في الأمر هو تزايد أعداد المراجعات لعمليات القبول والتسجيل مع بداية العام الدراسي الحالي.

واشارت إلى أن الإدارة لن تتوانى عن اتخاذ اللازم في حالة وجود أي مهدد للمدرسة ومنسوباتها من خلال تواصلها الدائم مع الجهات الأمنية وقيادات الجاليات لتذليل أي صعوبة تواجه المدارس، موضحة بأن مدرسة سلمى بنت حمزة الابتدائية واحدة من 121 مدرسة تم تصحيح أوضاعها هذا العام وتحظى باهتمام ومتابعة الإدارة لتلبية كافة احتياجاتها التربوية التعليمية.

وأكدت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة ان الأهالي لديهم رغبة ببقاء المدرسة في موقعها الحالي، وتحقيقاً لرغبتهم تم إلحاق مدرسة مسائية أخرى في نفس المبنى الحالي، لتحقيق الطلب المتزايد في القبول للمرحلة الابتدائية.

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