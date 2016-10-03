وفاة رئيس رقباء وإصابة زميله خلال أدائهما عملهما

هوت دورية أمنية فجر أمس بمنحدر خطر بجبال العبادل بمحافظة العارضة.

ونتج عن الحادث وفاة رئيس الرقباء بشرطة العارضة عبده أبو شرحة وإصابة أحد زملائه.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى القحطاني أنه ورد بلاغ عن سقوط مركبة بجبال العبادل بمحافظة العارضة، واتضح ان الحادث عباره عن سقوط مركبة من نوع جيب تابع لشرطة العارضة في منحدر شديد الوعورة، واستقرت بوادي المدمع حيث قامت الفرق بعملها بالموقع.

ونتج عن الحادث وفاة احد الافراد وإصابة مرافقه، وقامت الفرق وافراد الشرطة والمواطنين بجهود كبيرة للوصول لموقع سقوط المركبة ونقل جثة المتوفى، والمصاب إلى المستشفى.