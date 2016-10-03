حرم أمير الرياض تكرم الخاتمات للقرآن والمتفوقات

كرمت صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد آل سعود حرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري لجمعية تحفيظ القرآن، 865 قائدة مؤهلة مابين معلمة ومديرة وخاتمة لكتاب الله.

جاء ذلك في حفل "قائدات العطاء" الذي نظمته الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة الرياض ممثلة في إدارة الشؤون التعليمية قسم المعاهد والتدريب لخريجات المعاهد ومراكز التدريب التابعة للجمعية مساء يوم السبت في مركز الملك فهد الثقافي. وقالت جواهر العمر رئيسة قسم المعاهد والتدريب النسائي بدأت الجمعية عام 1426 هـ بمعهدين ومركزي تدريب أما الليلة فلدينا ستة معاهد وأربعة مراكز مستقلة، فمنذ 11 عاما كانت هناك 213 خريجة، لنزف هذا العام 865، ليصل عدد الخريجات طوال هذه الأعوام إلى 4260 خريجة، بالإضافة إلى المتعاونين الذين وصل عددهم إلى 600 متعاون ومتعاونة 300 من أعضاء هيئة التدريس و300 من مراكز التدريب، أما المستفيدون من مراكز التدريب فبلغ عددهم 232000 متدربة، لتستفيد الجمعية من مخرجاتها 97% بعدما كانت 10% فقط. من جهتها، أكدت الأميرة نورة بنت محمد حرص الدولة على الجمعية ومعاهدها: منذ تأسيس هذه الدولة المباركة والقرآن دستورها ونبراسها، حيث حرصت حكومتنا الرشيدة على دعم الجمعية ومراكزها وتيسير حفظ كتاب الله ونشر معاهدها في جميع أنحاء المملكة.