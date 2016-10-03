أمنة نصير: مسابقة ملكة جمال الصعيد تتسم بالاحتشام وليست حرام

قال الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة بجامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب، إن مسابقة ملكة الصعيد ليست حرام لأنه يتخللها الاحتشام وخصوصية ثقافة الصعيد، وبالتالى لا يوجد ما يحرمه الإسلام.

وأضافت أستاذ الفلسفة بجامعة الأزهر، لـ"اليوم السابع: "أنها كانت تفضل أن تكون المسابقة تحت مسمى ملكة الثقافة بالصعيد، بحيث تتناسب مع ثقافة الصعيد وعاداته وتقاليده، وبالتالى لا يوجد ما يحرمها ولكن الفكرة تحتاج إلى تطوير.

وكانت فاطمة بكر، منظمة مسابقة ملكة جمال الصعيد المقامة بمحافظة أسيوط، قالت إن المسابقة هى الأولى من نوعها وتعد بحثا عن الجمال الداخلى للروح قبل الجمال الخارجى، وأن هناك نظرة خاطئة عن الفتيات بالصعيد، مشددة على أن تلك المسابقة ستغير النظرة السائدة عن بنات الصعيد، كما أن المسابقة ليست للجمال، وإنما سيتم اختيار ملكة جمال تتمتع بقدر عال من الثقافة والجمال.