بالفيديو: وساطة هاني شاكر تنهي أزمة وائل جسار مع السلطات المصرية

تدخل المطرب المصري هاني شاكر بصفته نقيب المهن الموسيقية لإنهاء الأزمة القانونية الأخيرة التي تعرض لها الفنان اللبناني وائل جسار أثناء تواجده في مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، متجهاً إلى بيروت، بعد أن تم إيقافه من قبل سلطات المطار، لعثورهم بحوزته على مبلغ 50 ألف دولار، وهو ما يخالف القانون المصري.

أكد طارق مرتضى المستشار الإعلامي للنقابة ، أن هاني شاكر فور علمه بالأمر، أجرى عدة اتصالات بطرفي الأزمة، واتفق على إنهاء الأمور بسداد نسبة من المبلغ المضبوط حسب ما ينص عليه القانون المصري.

وأضاف مرتضى أن هاني شاكر أجرى اتصالاً بوائل جسار الذي وافق على اقتراحه، وتم التصالح بعدها وإنهاء الأزمة.

وأشار طارق مرتضى إلى أن هاني شاكر يكن كل الاحترام والتقدير لوائل جسار، الذي لم يكن على علم بالقانون المصري الخاص بحيازة الأموال أثناء السفر.

بالوقت نفسه طمأن وائل جمهوره على نفسه بمقطع مصور من داخل استديو تسجيل أغنيته الجديدة المهداة لمصر بمناسبة الاحتفال بانتصار حرب أكتوبر، ووصف ما جرى بسوء الفهم مؤكدا احترامه للقانون المصري.