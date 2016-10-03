جنح الدقى تواصل اليوم محاكمة إكرامى الصباغ بتهمة النصب على الموطنين

تستأنف محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد وسكرتارية مصطفى رشدى، اليوم الاثنين، محاكمة رجل الأعمال إكرامى الصباغ رئيس مجلس إدارة شركة أونست للتطوير العقارى، فى الدعويين التى حملتا رقم 12325 و12345 لسنة 2016 بتهمة النصب على المواطنين.

وجاء فى تحقيقات النيابة العامة أن شركة أونست كانت قد أعلنت عن فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات فى مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالى، وتقدم المواطنون بطلبات للحجز وسددوا خلالها أموالا حسب الاتفاق ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم، وحددت موعدا للتسليم إلا أنها خالفت شروط التعاقد، ولم يتسلم المتعاقدون الوحدات المتعاقد عليها.