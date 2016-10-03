دقائق من تدليك القدمين يخلصك من الاكئتاب وينشط الدورة الدموية

نعلم أن تدليك القدم بين الحين والآخر يمكن أن يساعد على الاسترخاء، خاصة بعد يوم طويل من الوقوف والمشي ،وهناك العديد من تقنيات التدليك المختلفة ،والتي لها فوائد صحية كثيرة ،وتركز التقنيات العلاجية التقليدية على استرخاء العضلات والمفاصل،ويسعى العلاج بالإبر لتحسين الصحة العامة وتدفق الطاقة من خلال العمل على نقاط ضغط محددة كما يستخدم الزيوت العطرية المعطرة والموسيقى والاسترخاء لإضافة عنصر الاسترخاء من خلال العمل على الحواس المتعددة.

وأكدت الدراسات أن لتدليك القدمين فوائد صحية أخرى رصدها موقع Life Hack:

1- يحسن الدورة الدموية

تشير كثير من الدراسات إلى أن ارتداء أحذية ضيقة يضعف عضلات القدمين، لذلك ينصح الأطباء بجلسة تدليك من 10 إلى 20 دقيقة قبل الذهاب إلى الفراش فهى تحسن الدورة الدموية فى الأطراف السفلية، وهو أمر مهم بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من مرض السكر.

2- منع إصابات القدم والكاحل

يساعد تدليك القدمين من مرتين إلى 3 مرات أسبوعياً على تقوية عضلات هذه المنطقة ويمنع إصابات القدم والكاحل.

3-يقلل من آثار الاكتئاب والقلق

أثبتت الدراسات أن جلسات التدليك المتكررة تقلل إلى حد كبير من القلق لدى مرضى السرطان كما أنها تعتبر وسيلة فعالة للتعامل مع الاكتئاب والقلق.

4- يخفض ضغط الدم

أصبح ارتفاع ضغط الدم أمرا شائعا إلى حد كبير بين الرجال والنساء والذى يمكن أن يكون ناجماً عن العديد من الأمور مثل الإجهاد ،والنظام الغذائى غير الصحى، فقد أظهرت الدراسات أن 10 دقائق من جلسة تدليك القدمين ثلاث مرات فى الأسبوع تحسن الحالة المزاجية وتقلل من ضغط الدم.

5- يقلل من آثار تورم النساء الحوامل

فالتورم بسبب احتباس السوائل فى القدمين والكاحلين هو أمر شائع جدا فى النساء الحوامل خاصة فى آخر فترات الحمل فتقول الدراسات إن تدليك القدمين من 10 إلى 20 دقيقة يوميًا يساعد على التخلص من هذا الاحتباس ويقلل من التورم بشكل كبير.