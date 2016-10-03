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مكيفات الثانوية العاشرة للبنات.. خارج الخدمة

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مكيفات الثانوية العاشرة للبنات.. خارج الخدمة مكيفات الثانوية العاشرة للبنات.. خارج الخدمة

مكيفات الفصول الدراسية خارج الخدمة

تذمر أولياء أمور طالبات الثانوية العاشرة للبنات بالرياض من أعطال ورداءة أجهزة التكييف بالفصول الدراسية، مؤكدين لـ"الرياض" أنها تزيد من حرارة الجو عكس ما هو مطلوب منها، لرداءة وقدم هذه الأجهزة التي افتقدت للصيانة أو التغيير لانتهاء عمرها الافتراضي، متسائلين عن المتسبب في هذا الإجراء؟.

الجدير بالذكر أن حملات كفاءة الطاقة التي تقوم بها الكثير من الجهات الحكومية تحت مظلة المركز السعودي لكفاءة الطاقة تحارب مثل هذه الأنواع من المكيفات القديمة التي تستهلك أكبر قدر من الطاقة الكهربائية، وأن العديد من المدارس القديمة بالرياض لا تتفاعل مع هذا التوجه في الترشيد من خلال توفير الأجهزة الحديثة المرشدة، وكذلك الحد من دخول الهواء الساخن للفصول الدراسية عن طريق تغطية فناء المدارس المفتوح بمواد عازلة.

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