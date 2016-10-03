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أخبار سوريا.. الاتحاد الأوروبى يقترح مبادرة إنسانية عاجلة لحلب

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أخبار سوريا.. الاتحاد الأوروبى يقترح مبادرة إنسانية عاجلة لحلب أخبار سوريا.. الاتحاد الأوروبى يقترح مبادرة إنسانية عاجلة لحلب

> بروكسل أ ش أ

اقترح الاتحاد الأوروبى، خطة جديدة للمساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة بشأن الجزء المحاصر من مدينة حلب السورية، مشيرا إلى أن الخطة تتطلب تعاون كل أطراف الصراع.

 

وتهدف الخطة لتوصيل المساعدات الطبية والمياه والغذاء من غرب حلب، الذى تسيطر عليه السورية، لما يصل إلى 130 ألف شخص فى شرق المدينة، الذى تسيطر عليه المعارضة المسلحة، بالإضافة إلى إجلاء الحالات الطبية التى تحتاج لعلاج عاجل من شرق المدينة.. حسبما أفادت قناة "الحرة" يوم الأحد.

 

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيريني، إن الاتحاد الأوروبى يدعو كل الأطراف لمنح التصاريح اللازمة لتوصيل المساعدات واستئناف عمليات الإجلاء الطبى .

 

وكانت الأمم المتحدة انتقدت الحكومة السورية بسبب القيود التى تفرضها على محتوى المساعدات ومنعها من الوصول إلى المناطق الأشد احتياجا.


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