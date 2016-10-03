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بعد الإنفصال... انجلينا جولي تعود إلى التمثيل

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الأحد 02-10-2016 13:10

بعد مرور عام تقريباً على تألق الممثلة  العالمية انجلينا جولي  Angelina Jolie على السجادة الحمراء  في عرض  فيلم "By The Sea " والذي شاركت ببطولته مع زوجها المنفصلة عنه حديثاً الممثل العالمي براد بيت  Brad pitt، وبعد تناقل أخبار متفرقة عن اعتزالها التمثيل تماماً, تؤكد يعض المصادر عودة جولي كممثلة في فيلم جديد.

جولي البالغة من العمر 41 عاماً تجري حالياً مفاوضات، لو انتهت بموافقتها، ستشارك بفيلم يحمل عنوان مبدئي هو "Shoot Like A Girl  " والذي تدور أحداثه عن حرب أفغانستان والمستوحى من مذكرات الرائد ماري جينجيز.

وفي التفاصيل، جينجيز الحاصلة على وسام القلب القرمزي وهو أحد الأوسمة العسكرية، خدمت عدة جولات في الحرب الأفغانية كطيار حربي على هيليكوبتر عسكرية.

وتعد جينجيز بطلة قومية ونسائية عسكرية بعد إنقاذها للعديد من الجنود أثناء المعارك، كما ساعدت على سقوط الإستثناء العسكري لمشاركة النساء على الخطوط الأمامية.

ويذكر أن جولي تقدمت  يوم الإثنين 12 سبتمبر/أيلول بالمستندات المطلوبة للمضي قدماً في معاملات الطلاق الرسمية من زوجها براد بيت.

وكانت قد بدأت قصة الحب بين براد بيت البالغ من العمر 51 عاماً وانجلينا جولي، عندما التقيا خلال تصوير فيلم "’Mr&Mrs Smith" عام 2005. في ذلك الحين، كان لا يزال بيت يضع خاتم زواجه من جنيفر أنيستون  Jennifer Aniston، ولكن ذلك لم يمنعه من بدء علاقة رومانسية جارفة مع جولي والتي أدت في نهاية الأمر إلى طلاق بين أنيستون وبيت.  

 


 

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