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مشعل بن عبدالله يطلع على المشروعات الصحية في الشمالية

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التقى صاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية، بمكتب سموّه في الإمارة أمس مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالله بن ولمان العازمي، يرافقه مساعد مدير عام الشؤون الصحية للمشروعات المهندس عبدالله الظفيري.

واطلع سموه خلال اللقاء، على مشروعات الشؤون الصحية التي تم الانتهاء منها مؤخراً، وتشمل البرج الطبي بعرعر والبرج الطبي بمحافظة رفحاء وإسكان التمريض بعرعر والمختبر الإقليمي، مثمنًا الجهود المباركة التي تبذلها إدارة الشؤون الصحية بالمنطقة حيال خدمة المواطن والنهوض بأداء المرافق الصحية بالمنطقة.

وأكد العازمي من جهته، أن سمو أمير منطقة الحدود الشمالية هو من يقف وراء تطور الخدمات الصحية بالمنطقة من خلال متابعته المستمرة وتوجيهاته الكريمة الرامية إلى مضاعفة الجهد بما يكفل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

من جانب آخر، التقى سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتب سموّه في الإمارة أمس رئيس وأعضاء الجالية المصرية بالمنطقة يتقدمهم رئيس الجالية عيد حسيب الشريف، الذين قدموا للسلام على سموّه بمناسبة احتفال المملكة باليوم الوطني السادس والثمانين.

ورحّب سموّه خلال اللقاء، برئيس وأعضاء الجالية المصرية، متمنياً لهم طيب الإقامة بالمنطقة.

ونقل رئيس الجالية المصرية بالمنطقة من جهته تحيات وتقدير السفير المصري لدى المملكة لقاء ما تلقاه الجالية المصرية بالمنطقة من اهتمام من سموّه.

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