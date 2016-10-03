370 ألف خطاب الكتروني للتعريف بالمعاش أصدرتها «بوابة التقاعد»

بلغ عدد خطابات التعريف بالمعاش التقاعدي التي تم طباعتها إلكترونياً عبر بوابة المؤسسة العامة للتقاعد 370 ألف خطاب حتى شهر ذي القعدة 1437هـ الأمر الذي يعكس مدى ثقة المتقاعدين والمستفيدين في الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة، وقدرتها على تحقيق احتياجاتهم وتطلعاتهم. أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد بن عبدالله الصالح أن خدمة طباعة خطاب التعريف بالمعاش هي من أبرز الخدمات الإلكترونية التفاعلية التي تقدمها بوابة المؤسسة باللغتين العربية والإنجليزية، فبمجرد التسجيل والحصول على اسم المستخدم يستطيع المتقاعد أو المستفيد طباعة خطاب تعريف بالمعاش موثق ومعتمد بختم وشعار المؤسسة لتقديمه لكافة الجهات ذات العلاقة.

وأضاف بأنه حرصاً من المؤسسة على كسب الخطاب المزيد من الثقة والمصداقية؛ فقد تم تطبيق خدمة (التأكد من خطاب التعريف)، وهي خدمة إلكترونية عامة تستطيع من خلالها الجهات المقدم لها الخطاب التأكد من صحته من خلال إدخال (رقم الرمز) الموجود في الخطاب. يذكر أنه في إطار حرص المؤسسة على تعدد قنوات خدماتها، تم إطلاق تطبيق التقاعد للأجهزة الذكية، والذي يوفر خدمة طباعة التعريف بالمعاش، وذلك عن طريق إرسال صورة من الخطاب موثق بختم وشعار المؤسسة إلى البريد الإلكتروني للمتقاعد كي يتمكن من طباعته وتقديمه لمن يهمه الأمر، والتطبيق متاح على سوق جوجل ومتجر أبل.