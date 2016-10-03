مجلس فروع الشؤون الإسلامية يستعرض «رؤية 2030» ومشروع تنمية الموارد البشرية

رأس نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. توفيق السديري الاجتماع الثاني لمجلس فروع الوزارة الذي عقد في مقر الوزارة بالرياض أمس الأحد بحضور أصحاب الفضيلة والسعادة وكلاء الوزارة، ومديري عموم فروع الوزارة، ومديري الإدارات ذات العلاقة.

وألقى د. السديري كلمة رحَّب فيها بالمشاركين في الاجتماع، وقال: إن هذا الاجتماع الذي يأتي في مستهل عام فيه تحول في المجال الإداري والتنظيمي للجهاز الحكومي، ونحن في هذه الوزارة جزء من هذا الجهاز، كذلك يأتي هذا الاجتماع بعد إقرار رؤية 2030، والتي يؤمل أن تكون رؤية خير وتخطيط وتنفيذ سليم لأجهزة الدولة، لما يعود بالنفع على هذه البلاد المباركة.

وأوضح نائب وزير الشؤون الإسلامية أن جدول أعمال الاجتماع حافل بعدد من الموضوعات المهمة منها: ما يتعلق برؤية 2030، والخدمات المشتركة ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، ومشروع الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية ضمن برنامج التحول الوطني 2020، كذلك ما يتعلق برؤية المملكة على وجه الخصوص فيما يتعلق بفروع الوزارة التي لها علاقة بأعمال الحج كفرعي مكة والمدينة، والفروع التي فيها منافذ يدخل منها الحجاج، كذلك ما استجد من الأمور التي تتعلق بالمكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الاجتماع استعراض تجربة أحد الفروع فيما يتعلق بما بدأت به الوزارة فعلياً فيما يتعلق برؤية 2030 والذي بدأ فعلياً مع انطلاق هذه الرؤية في منطقة مكة المكرمة حيث سنستعرض ما تم تنفيذه في هذا الشأن. واختتم د. السديري كلمته موضحاً أن هناك عددا من الموضوعات التي ستكون محل البحث والنقاش في الاجتماع، وفي مقدمتها موضوع خطباء الاحتياط والخطباء المفرغين وفق اللائحة الجديدة للخطباء المتعاونين، وما تم إنجازه في هذا الشأن من قبل مختلف فروع الوزارة، وموضوع مراقبي المساجد، وآلية توظيفهم، ونظام المعلومات الجغرافي للمساجد.