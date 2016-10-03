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د. الجفري يبحث ونائب رئيس مجلس النواب النيجيري تعزيز العلاقات البرلمانية

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استقبل نائب رئيس مجلس الشورى د. محمد بن أمين الجفري في مكتبه بمقر المجلس في الرياض أمس الأحد، نائب رئيس مجلس النواب بجمهورية نيجيريا الاتحادية السيد يوسف سليمون لاسون والوفد المرافق له الذي يزور المملكة حالياً.

ورحب نائب رئيس مجلس الشورى في مستهل اللقاء بالسيد يوسف سليمون لاسون والوفد المرافق له متمنياً لهم طيب الإقامة في المملكة، مؤكداً أن مثل هذه الزيارة تسهم في دعم العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والدفع بها إلى مجالات أوسع.

ونوه د. الجفري بالعلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان بجمهورية نيجيريا، مؤكداً حرص مجلس الشورى على تعزيز هذه العلاقة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما، مشيراً إلى الدور الريادي الذي تقوم به المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وجهودها في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، وما ترمي إليه رؤية 2030 من زيادة في أعداد الحجاج والمعتمرين.

من جانبه، أعرب نائب رئيس مجلس النواب النيجيري عن سعادته بزيارة المملكة وزيارة مجلس الشورى، مثنياً على العلاقات الثنائية بين جمهورية نيجيريا الاتحادية والمملكة والعلاقات البرلمانية بين البرلمان النيجيري ومجلس الشورى، مؤكداً أهمية تفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في المجلسين بما يعمل على دعم العلاقات الثنائية ويحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات بين المملكة ونيجيريا وسبل تعزيزها في مختلف الميادين السياسة والاقتصادية والتجارية، إلى جانب تطوير التعاون البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان النيجيري.

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