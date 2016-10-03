المعهد الوطني للتدريب الصناعي في الأحساء يجهّز الشباب السعودي لتشغيل معامل النفط والغاز والكيماويات

استشرفت شركة أرامكو السعودية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قبل نحو ستة أعوام مستقبل صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات وما تحتاجه من كوادر شابة تواكب التوسع المتسارع في معاملنا وحقولنا ومصانعنا، فرسمت أرامكو والمؤسسة منهجية جديدة لاستقطاب الشباب وتدريبهم على التخصصات التي يحتاجها سوق العمل للمرحلة المستقبلية في بلادنا والتي تعتمد على الصناعة، وبدأ المعهد في استقبال المتدربين من تسع شركات وطنية راعية لهم، فجاء إطلاق المعهد الوطني للتدريب الصناعي في الاحساء كأكبر معهد من نوعه في الشرق الأوسط، والذي يهدف لتدريب الشباب السعودي وتأهيلهم لإعداد قوى عاملة وطنية مؤهلة لسد احتياجات صناعات النفط والغاز والبتروكيماوية الحالية والمستقبلية، فكان هذا الاستشراف المبني على معطيات واضحة متقاطعاً في أهدافه ورؤياه مع رؤية المملكة 2030 بكل تفاصيلها،التي ركزت على تنمية القطاع الصناعي والاهتمام بتطوير القدرات السعودية الشابة.

"الرياض" زارت المعهد بعد عامٍ تقريباً على افتتاح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، له.. بحضور سمو الأمير بدر بن جلوي محافظ الاحساء.

إطلالة على NITI

يستشعر الزائر لمعهد NITI حجم العمل والتخطيط الذي بذل حتى رأى المعهد النور، ويرى حجم المبالغ التي صرفت على صرحٍ جل ما فيه يدعو للبهجة، لوضوح الهدف للانطلاق بدولة إلى مرحلة عصر جديد بكل تفاصيل ذلك العصر، كيف لا والزائر يرى أن الشباب متسلح بسلاح العلم والمعرفة.. فهو يدلف أبواب معمل لتعلم اللغة الإنجليزية، أو ينهمك بين معدات حديثة لتخصصات مهنية غاية في التعقيد في عشرات الورش التي يحتضنها المعهد.

المعهد يقع إلى جوار مطار الأحساء الإقليمي، وكأن اختيار الموقع يشير إلى أن شبابنا سيحلقون بطموحاتهم اللامحدودة بوطنهم إلى سماء القوة علماً واقتصاداً وتنمية.

أرامكو والشراكة

المدير التنفيذي للمعهد بالوكالة محمد المري استعرض فكرة إنشاء المعهد مبيناً أنه أنشئ كثمرة تعاون استراتيجي مشترك بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة أرامكو السعودية، مبيناً أن المتدرب يمر خلال فترة التدريب بمرحلتين:

الاولى مخصصة للبرنامج التأسيسي (اللغة الانجليزية والرياضيات والعلوم والسلامة والحاسب الآلي).. والثانية مخصصة للتدريب التقني (مهارات العمل).

وقد تم التعاقد مع شركات عالمية متخصصة في مجال التدريب من اجل التشغيل واعداد المناهج المعتمدة عالميا:

كابلان العالمية (Kaplan International) تتولى عملية التدريب الاكاديمي.

المري: المعهد نتيجة تعاون استراتيجي بين مؤسسة التدريب التقني والمهني وأرامكو السعودية

اكاديمية تي يو في راين لاند الالمانية (TUV Rheinland Academy) تقوم بمهمة التدريب التقني (التدريب على المهارات).

وعند اجتياز متطلبات البرنامج يكون المتدرب مؤهلا لمباشرة وظيفة من المستوى الاول مع الشركة الراعية.

وأوضح القصيبي أن الطاقة الاستيعابية للمعهد تبلغ 2500 طالب. حيث انطلقت الدراسة في المعهد في ابريل من عام 2014،وتم افتتاح المعهد برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية في شهر يونيو من عام 2015،وتخرّج حتى اليوم 417 طالبا.

ويبين نائب مدير المعهد فايز القصيبي أن المعهد يتفرد بكونه يجمع المتدربين من عدة شركات في بيئة واحدة وتحت سقف واحد، وينهلون من نفس المنظومة التي لم تكن متوفرة في السابق، فكانت كل شركة لها معاهدها الخاصة كشركة الكهرباء وأرامكو وغيرها، فالمعهد قدم ميزة أن الطلاب ينالون من نفس منظومة أرامكو. المعهد يستقبل من الشركات بتدريب منتهٍ بالتوظيف.

وأوضح القصيبي أن عدد الطلبة حالياً 1100 طالب، كما توجد مدرسة خاصة للتدريب على قيادة الشاحنات وقعت اتفاقيات مع شركات كثيرة متخصصة في النقل لتدريب الشباب،ويضم المعهد 12 تخصصا وهي قابلة للتوسع.

القصيبي: طاقة المعهد 2500 متدرب.. وخرّجنا 417 خلال عام واحد

خطوة وأهداف تخصصات

استعرض فايز القصيبي التخصصات المهنية التي يضمها المعهد في الوقت الحالي وهي اثنا عشر تخصصاً هي: مشغل نفط وغاز، مشغل أنظمة كهربائية، فني آلات دقيقة، مشغل كيميائيات، مشغل معدات ثقيلة، فني اتصالات، فني صيانة كهرباء، فني صيانة آلات، فني تكييف، فني لحام، فني مختبرات كيميائية، فني أنابيب.

وختم فايز أن المتدربين تابعين لعدة شركات هي : أرامكو، بترورابغ، صدارة، ساسرف، ياسرف، سامرف،ساتورب، الشركة السعودية للكهرباء، لوبريف.

رؤية طموحة

رئيس وحدة العلاقات في المعهد حمد المغلوث أكد أن المعهد يحقق رؤية 2030 لتوطين الصناعات، وتكثيف التدريب الصناعي، وتوظيف أكبر قدر ممكن من التخصصات التي يمكن أن تساهم لتحقيق الرؤية، وامتدح المغلوث الشباب السعودي خلال متابعته للمتدربين في المعهد حيث انهم اكتسبوا من مهارات وقدرات، فهم حالياً يديرون معامل أنشئت بنظام معقد في كبرى الشركات مثل أرامكو وغيرها.

الدراسة في المعهد تستخدم أحدث التقنيات

المعهد يدرب أبناءنا في بيئة تعليمية فريدة

متدرب في قسم الكهرباء يحظى بمتابعة أستاذه

متدربون من عدة شركات في بيئة عالية الجودة والمعايير

المعهد يعد الأكبر في الشرق الأوسط

شباب طموح حظي بدعم كبير من دولته

ورش تحاكي المعامل العملاقة في كبرى الشركات

حمد المغلوث

فايز القصيبي

محمد المري