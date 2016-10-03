المنيفي يكرم المعلم الحاصل على جائزة حمدان بن راشد

كرمت إدارة التعليم المعلم الحاصل على المركز الخامس في جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز بدورتها الـ 18 فئة المعلم المتميز، في الحفل الذي أقيم بمناسبة اليوم الوطني الـ86، بحضور محافظ وادي الدواسر أحمد بن دخيل المنيفي.

حيث سلَّم المحافظ، ومدير التعليم صقر بن فهاد الصقر، الهدية التقديرية لمعلم اللغة العربية سعد بن عبدالله أبودجين، وعبر أبودجين عن سعادته بهذا التكريم الذي سيعزز لديه ثقافة التميز وسيفتح له أجواء الجودة والإبداع في الميدان التعليمي.

كما كرم المنيفي أربعة من كشافة المحافظة الذين شاركوا وحققوا نتائج متقدمة على مستوى الوطن العربي في بعض المنافسات والمشاركات، وهم الكشاف عبدالله غانم الدوسري، والكشاف عبدالله محمد آل شملان، والكشاف محمد غانم عبدالله، والكشاف سعد الدوسري.