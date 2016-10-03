إدارة للموارد البشرية بصحة حائل

أنشات صحة حائل إدارة تختص بكافة إدارة الموارد البشرية تحت مسمى (إدارة الموارد البشرية) تكون تابعة لمساعد المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة حائل المالي والإداري وتكليف عبدالعزيز بن عبدالكريم الشدوخي مديراً لها بالإضافة إلى عمله، واعتماد إعادة هيكلة إدارات (شؤون الموظفين، التشغيل الذاتي، التعاقد) ونقل تبعيتها إلى إدارة الموارد البشرية بالمديرية.

وأكد مدير عام الشؤون الصحية بحائل د. فواز الراشد أن هذا القرار جاء لأهمية توحيد الإجراءات المتعلقة بالقوى العاملة وإعادة هيكلة ونقل تبعية بعض الإدارات التابعة لصحة حائل بما يتوافق مع توجهات الوزارة ومتطلبات العمل للمرحلة المقبلة ولما تقتضيه مصلحة العمل، وضخ الكوادر المؤهلة للإدارة.