بالصور.. مدير أمن السويس: وجهنا ضربات قاسمة لتجار السلاح والمخدرات

قال اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، إن قوات الشرطة وإدارتها فى جميع أنحاء محافظة السويس قامت بتكثيف تواجدها الأمنى خلال الـ 30 يوما الماضية وتمكنت من ضبط اعداد كبيرة من قضايا الأسلحة والمخدرات والأموال العامة والمسجلين خطر، بجانب آلاف من الهاربين من أحكام متنوعة سواء جنائية أو أحكام حبس وغرامة ومخالفات.

وأعلن مدير أمن السويس عن أخبار سارة للمواطنين بالمحافظة بالاستجابة لمطالبهم باتخاذ الخطوات النهائية لإنشاء أقسام شرطة جديدة بالمدن الجديدة فى المحافظة، من أجل تأمين المدن الجديدة ومكافحة الجريمة ونشر الأمان بين سكان المدن الجديدة.

وأكد مصطفى شحاتة لـ"اليوم السابع"، أنه تم خلال الـ30 يوما الماضية القبض على 81 من تجار المخدرات من بينهم تجار مخدرات غاية فى الخطورة، وتم ضبط 696 كيلو من مخدر البانجو واربعة كيلو و200 جرام حشيش و 22500 قرص مخدر ومنشطات جنسية و 76 جرام هيوين، وجميع القضايا تم ضبط المتهمين متلبسين بحيازة المخدرات بمختلف أنوعها.

وأضاف مصطفى شحاتة، أنه تم خلال نفس الفترة الزمنية الـ30 يوما تم ضبط كميات من الأسلحة النارية منها ثلاث أسلحة آلية بذخيرتها و 8 بندقية خرطوش و 27 فرد محلى الصنع خرطوش و 32 براشوط، بجانب ضبط 112 قطعة سلاح أبيض من مختلف الأنواع التى يستخدمها الخارجين عن القانون من أجل نشر الفزع بين المواطنين بالمناطق السكنية.

وأشار شحاتة، أنه تم توجيه عدد من الضربات إلى المتاجرين بقوت المواطنين من خلال القضايا التموينية، وتم تحرير 106 قضايا تموينية من بينها مخازن للأرز والسكر يستخدمها التجار المخالفين فى تخزين البضائع مجهولة المصدر ومن بينها غير الصالح للاستخدام الآدمى، ومصانع لتصنيع العصائر مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات الصحية والقبض على تجار السوق السوداء، مشددا أن الحملات التموينية المكثفة ستستمر ولن تتوقف.

كما أكد شحاتة، أنه تم خلال نفس الفترة الـ 3 يوما ضبط 28 قضية آداب وهاربين من أحكام من بينهم 3700 هارب من أحكام بالحبس و42 حكم جنائى و1420 غرامة و 296 مخالفة متنوعة، كما تم ضبط 18 قضية أموال عامة واربع قضايا مصنفات، مؤكدا أنه تم القبض على العيد من المسجلين خطر شديدى الخطور وضبط تشكيلات عصابية تخصصت فى سرقة شنط السيدات وسرقة السيارات وسرقة المواطنين.

وأكد مدير أمن السويس، أنه يعلم مطالب المواطنين بالسويس ولذلك تم اتخاذ بدء الخطوات لإنشاء أقسام شرطة جديدة وهم قسم شرطة بمدينة السلام 2 وقسم شرطة ثانى بحى الجناين وقسم شرطة بالعين السخنة من أجل استيعاب المدن السكنية الجديدة وتامين وحماية السكان الموجودين بها، قائلا: أننا حريصين على الاستجابة لمطالب المواطنين فى محافظة السويس، وأقوم بجولات تفقدية بالأحياء السكنية وخاصة بالمدن الجديدة للاستماع لمطالب المواطنين الخاصة بالأمن.

وأضاف مدير أمن السويس، أننا نواصل المشاركة المجتمعية بالسويس وتم إنشاء معرض للأدوات المدرسية بنادى الشرطة بأسعار مخفضة للمواطنين ويوجد إقبال عليه، كما تواصل منافذ بيع السلع الغذائية بجميع أحياء المحافظة بيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة وبمتناول المواطنين.

وأشار مصطفى شحاتة، أننا حاليا نكثف من التواجد الأمنى فى محيط مدارس السويس من أجل حماية وتأمين الطلاب من خلال دوريات أمنية ثابتة ومتحركة، كما أقوم باستمرار بتفقد قوات الشرطة المكلفة بتأمين المدارس والطلاب فى جميع أنحاء المحافظة.

وأكد مصطفى شحاتة، أن علاقة رجال الشرطة بالمواطنين فى السويس جيدة جدا ودائما يوجد تواصل مع المواطنين فى كل مكان، وأى مشكلة تظهر يتم حلها على الفور، مشيدا بالمواطن السويسى المتفهم لدور رجال الشرطة وعملهم فى محافظة السويس، ونحن نعمل هنا من أجلهم.

وأوضح مصطفى شحاتة، أننا اتخذنا العديد من القرارات من أجل الحد من حوادث الطرق بطرق السويس المختلفة ومن بينها طريق العين السخنة وطريق القطامية، وتم عن طريق مرور السويس إغلاق الفتحات التى كان يستخدمها سائقى السيارات النقل للسير عكس الاتجاه بطريق العين السخنة، كما تم إعداد من السائقين المتهمين بتعاطى المخدرات من خلال حملات أمنية بالتعاون مع وزارة الصحة، وبالفعل عدد الحوادث بالطرق انخفض وسنستمر، فإننا هنا نسعى لحماية أرواح المواطنين.

وتابع مصطفى شحاتة، أن حملات التمشيط الأمنى شرق وغرب قناة السويس مستمرة وتم ضبط العديد من الأسلحة والهاربين من أحكام فى حملات أمنية خلال الأيام الماضية غرب المجرى الملاحى لقناة السويس، كما أن الحملات الأمنية والتمشيط الأمنى بجبال عتاقة والعين السخنة مستمرة.

مدير أمن السويس يتفقد قوات تأمين المدارس