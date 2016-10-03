ولي ولي العهد يحث السفراء الجدد على تعزيز دور المملكة وتقديم كل الخدمات لأبناء الوطن والعناية بشؤونهم

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بالمعذر أمس سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وهم السفير المعين لدى السودان علي بن حسن جعفر، والسفير المعين لدى رومانيا عبدالعزيز بن محمد العيفان، والسفير المعين لدى تونس محمد بن محمود العلي، والسفير المعين لدى البرتغال عادل بن عبدالرحمن بخش، والسفير المعين لدى جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله الداود، والسفير المعين لدى السويد عبدالعزيز بن حمود الزيد، والسفير المعين لدى الدنمارك فهد بن معيوف الرويلي، والسفير المعين لدى إثيوبيا عبدالله بن فالح العرجاني، والسفير المعين لدى تنزانيا محمد بن منصور المالك، والسفير المعين لدى كينيا محمد بن عبدالغني خياط، والسفير المعين لدى طاجيكستان عبدالعزيز بن محمد البادي، والسفير المعين لدى بوركينا فاسو الدكتور وليد بن عبدالرحمن الحمودي، والسفير المعين لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف د. عبدالعزيز بن محمد الواصل، والسفير المعين لدى مالي مسعود بن علي العرابي الحارثي، والسفير المعين لدى اتحاد ميانمار سهل بن مصطفى عرقسوس.

وهنأهم سمو ولي ولي العهد خلال الاستقبال بالثقة الملكية بتعيينهم سفراء لخادم الحرمين الشريفين، مؤكداً أهمية مواصلة العمل بما يعزز الدور الإقليمي والدولي للمملكة العربية السعودية، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وتقديم كل الخدمات لأبناء الوطن في الخارج والعناية بشؤونهم، متمنياً لهم التوفيق والسداد.

السفراء يستمعون إلى توجيهات ولي ولي العهد