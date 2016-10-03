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فيصل بن بندر يناقش والشهري برامج دعم عمل المرأة

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الأمير فيصل بن بندر يرحب بالسفير الفرنسي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم أمس سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة براتران بزانسنو.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ، وبحث الموضوعات المشتركة.

من جانب آخر، استقبل سمو أمير منطقة الرياض بمكتبه في قصر الحكم أمس وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة المشرف على فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لشؤون العمل بمنطقة الرياض عبدالمنعم بن ياسين الشهري يرافقه مدير عام مكتب العمل في مدينة الرياض سعد بن عرار الدوسري. واستمع سموه في بداية الاستقبال إلى شرح عن إدارة الأزمات التي تم إنشاؤها مؤخراً في فرع مدينة الرياض، وطريقة عملها، وتنسيقها القائم مع إمارة منطقة الرياض، مؤكداً دعمه لها وأهميتها لمواجهة أي ظرف يطرأ. كما نافش سموه برامج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدعم عمل المرأة، وأوجه التعاون بين فرع الرياض واللجنة النسائية للتنمية المجتمعية التي تم إنشاؤها مؤخراً في إمارة منطقة الرياض وتهدف لدعم وتشجيع عمل المرأة في المجالات التي تتناسب مع ظروفها وطبيعتها.

حضر الاستقبال أمين مجلس المنطقة المهندس خالد بن عبدالله الربيعة.

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سموه مستقبلاً الشهري

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