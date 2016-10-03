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جامعة الدمام تطلق تخصص أمن الفضاء الإلكتروني

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة أمس مدير جامعة الدمام د. عبدالله بن محمد الربيش، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات.

وأشاد سموّه بدور الجامعة كأحد الصروح العلمية المهمة على مستوى المملكة بشكل عام والمنطقة على وجه الخصوص، وكذلك افتتاح الكليات الجديدة والبرامج الأكاديمية التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل، منوهاً بالخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات التابعة لجامعة الدمام، ومهنئًا سموّه الكادر الأكاديمي للجامعة وطلاب وطالبات الجامعة بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد.

ونوه سموه بدعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لتوفير كل ما يحتاجه المواطن من خدمات ومشروعات تعليمية وصحية.

وقدّم مدير جامعة الدمام د. عبدالله الربيش من جهته، لسموّه تقريراً عن بداية العام الدراسي الجديد والمشروعات التطويرية للجامعة خلال العام الجامعي، حيث أوضح بأنه تم قبول 11.000 طالب وطالبة في الجامعة لهذا العام، بالإضافة لافتتاح ثلاث كليات جديدة وهي كلية الصحة العامة، وكلية الشريعة والقانون، وكلية العلوم الطبية والتطبيقية، واستحداث برامج وهيكلة جديدة بكلية العلوم، كما حصلت كليتي طب الأسنان وكلية التمريض على الاعتماد الأكاديمي البرامجي من هيئة تقييم التعليم، مبيناً أن الجامعة أطلقت تخصص أمن الفضاء الالكتروني الذي يعنى بجميع أشكال أمن التواصل الالكتروني.

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