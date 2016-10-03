القوات الشرعية تحقق انتصارات جديدة غربي تعز.. والتحالف يكثف غاراته في المخا

تمكنت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية أمس من استعادة السيطرة على قرية الخور في منطقة الربيعي غرب مدينة تعز بعد معارك ضد الحوثيين وقوات علي عبدالله صالح. وقالت مصادر ميدانية إن القوات الشرعية شنت هجوما عنيفا على مواقع الحوثيين وقوات صالح في المنطقة، التي تشهد معارك متواصلة بين الجانبين منذ أسابيع. وأفادت المصادر بأن قتلى وجرحى من الطرفين سقطوا خلال المعارك، في قرية الدبح بالربيعي. وأكدت المصادر أن المقاومة والجيش الوطني تقدموا الى مابعد تبة الخلوة فيما تم العثور على خمس جثث لمليشيا الحوثي ملقاة في الطريق كما غنمت المقاومه خمسه آليات وقاذف اربي جي. وقالت ان من بين قتلى المتمردين القيادي ابو جابر وثلاثة من مرافقيه.

هذا فيما شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات مكثفة على مواقع المتمردين في مدينة المخا الساحلية غربي تعز واستهدفت مخزن سلاح، والمحجر القديم ومفرق المحجر، وجولة الميناء، وسرق منطقة الكدحة، كما امتدت الغارات الى منطقتي الجديد وواحجه في مديرية ذوباب غربي تعز ومدينة الخوخه في محافظة الحديدة.

كما استهدفت الطائرات مواقع الانقلابيين في منطقة أملاح، الواقعة بين الراهدة والشريجة جنوب تعز، وأفاد سكان محليون في العاصمة اليمنية صنعاء اول أمس السبت، بأن انفجارات عنيفة دوت في الحي الشمالي، عقب غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي على الكلية الحربية.

وتاتي الغارات المكثفة على مواقع الانقلابيين في المخاء الساحلية عقب الهجوم الذي تعرضت له سفينة اماراتية السبت من قبل الانقلابيين. هذا ونددت الحكومة اليمنية باستهداف قوات الانقلابيين، للسفينة المدنية "سويفت" التابعة لشركة الجرافات البحرية الإماراتية المستأجرة من قبل التحالف العربي، وقالت الحكومة في بيان لها أمس الأحد "أن هذا الاعتداء يعد عملية إرهابية تخالف القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، وانتهاكاً صريحاً للإنسانية، وعدواناً صارخاً ضد الحياة".

واعتبرت الحكومة اليمنية هذه الحادثة "جريمة واضحة وتعد تهديداً ليس فقط لأمن السواحل اليمنية، وإنما للأمن الدولي، مؤكدة توجه الميليشيا الانقلابية لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الملاحة الدولية المدنية والسفن الإغاثية في باب المندب". وكان التحالف العربي قال في بيان له السبت ان السفينة كانت في إحدى رحلاتها المعتادة من وإلى مدينة عدن، وتستخدم لنقل المساعدات الطبية والإغاثية وإخلاء الجرحى والمصابين المدنيين لاستكمال علاجهم خارج اليمن.

الى ذلك استمرت الاشتباكات والمواجهات في منطقة كهبوب القريبة من باب المندب. وذكرت مصادر ميدانية ان القوات الشرعية تمكنت من السيطرة على بعض المواقع في المنطقة.

وكان 23 مسلحاً من جماعة الحوثيين وقات صالح قُتلوا، وأُصيب آخرين، خلال المعارك التي دارت بين الطرفين، في محيط ميدي، وسيطرت قوات الجيش اليمني السبت على سوق السمك ومصنع الثلج في محيط مدينة ميدي بعد هجوم عسكري كبير، شنته على مواقع مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح، وبحسب المصدر فإن القوات الحكومية استولت على أسلحة متوسطة وخفيفة وذخائر كثيرة.

كما قتل ٨ من مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح، السبت في انفجار عبوة ناسفة استهدفت عربة، بمديرية الزاهر بمحافظة البيضاء.