أخبار العراق.. قوة من الجيش العراقى تعتقل أحد أمراء داعش بالأنبار

تمكنت قوة تابعة للجيش العراقى، من إلقاء القبض على أحد أمراء تنظيم داعش الإرهابى فى محافظة الأنبار غربى العراق.

وذكرت قيادة عمليات بغداد، مساء يوم الأحد، أن قوة من لواء المشاة 43 فى الفرقة 11 بالجيش اعتقلت القيادى بداعش فى الأنبار الإرهابى "خليل عباس حمد برتو"، وهو من أمراء التنظيم.

على صعيد متصل، أشارت قيادة القوة الجوية إلى أنها نفذت أكثر من 20 ألفا و969 طلعة طيران متنوعة للقصف والاستطلاع والنقل وإلقاء منشورات ومساعدات على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى منذ سقوطها بيد داعش فى يونيو 2014 حتى نهاية سبتمبر الماضى.