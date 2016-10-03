رئيس "حاويات الإسكندرية": حققنا إيرادات 1.36 مليار جنيه بزيادة 58%

قال اللواء ممدوح دراز رئيس شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع أن الشركة حققت إيرادات بلغت 1.36 مليار جنيه نتيجه خلال العام المالى 2015/ 2016 بزيادة 58% عن العام الماضى، لافتا إلى أن هذه الإيرادات تعتبر الأعلى بين إيرادات كافة شركات الحاويات العاملة فى مصر.

وأكد دراز أن محطة الحاويات الوطنية بالإسكندرية تسعى لزيادة عمق الغاطس لتتمكن من استقبال السفن العملاقة التى يصل غاطسها إلى 16 متر، ليتماشى ذلك مع محطة الحاويات الخاصة الجديدة المتوقع إنشاءها بالميناء لتستطيع الاستمرار فى المنافسة.

وأضاف دراز أن الشركة وقعت اتفاقية مع شركة القناة لأعمال الموانئ التابعة لهيئة قناة السويس لزيادة عمق غاطس رصيف الشركة الموجود بميناء الدخيلة ليصل إلى 16 متر بتكلفة 80 مليون جنيه، كما أنها تعاقدت على عدد كبير من الأوناش بمختلف أنواعها.