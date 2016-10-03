إحباط تسلل 96 مهاجرًا غير شرعى إلى ليبيا عن طريق السلوم بينهم 5 سوريين

تمكنت قوات الأمن، من إحباط تسلل 96 بينهم 5 سوريين إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

تلقى اللواء مختار السنبارى مدير أمن مطروح، إخطاراً بضبط 96 متهما وهم 28 من المنيا، و10 من سوهاج، و18 من البحيرة، و9 من الفيوم و13 من أسيوط و5 من كفر الشيخ و3 من بنى سويف و1 من دمياط و2 من إسكندرية و1 من الغربية و1 من الجيزة و5 من سورية، وذلك أثناء محاولتهم تسللهم البلاد بطريقة غير شرعية، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.