اليوم الخامس من أسبوع باريس: أجواء الديسكو وحنين للثمانينيات!

تشابهت وتقاطعت الكثير من الأفكار في عروض اليوم الرابع من أسبوع الموضة في باريس لموسم ربيع وصيف 2017 للألبسة الجاهزة، ومن أبرز الدور التي قدمت مجموعاتها يوم أمس دار "ايلي صعب" Elie Saab، دار "موغلر" Mugler، دار "حيدر أكرمان" Haider Ackermann، ودار "نينا ريتشي" Nina Ricci.

أجواء الديسكو الصاخبة في عرض ايلي صعب

لقد كان عرض أزياء دار "ايلي صعب" Elie Saab صاخباً ومستوحى من أجواء الديسكو في سعبعينيات وثمانينات القرن الماضي، وقد شاهدنا الكثير من الأقمشة البراقة المشكوكة بالترتر، والتصاميم المرحة التي زينتها النجوم، والألوان الحيوية التي امتزجت بطريقة مميزة مع اللون الأسود الذي يعشقه صعب، وكالعادة فقد بدت المجموعة مترفة وأنيقة، وشبابية وعصرية في الوقت ذاته، وقد سارت أهم العارضات على منصة العرض من أمثال "جيجي حديد" Gigi Hadid، "كارلي كلوس" Karlie Kloss، "هيلي بولدوين" Hailey Baldwin، وغيرهن.

حيدر اكرمان ومزيج بين العصرية وبين الكلاسيكية

قدمت دار "حيدر اكرمان" Haider Ackermann مجموعة رائعة ضمن أسبوع الموضة في باريس أمس، وقد امتازت المجموعة كونها جمعت بطريقة ذكية بين النمط العصري الذي بدا مستقبلي الى حد كبير، مع بعض التصاميم الكلاسيكي التي عادت بنا الى حقب زمنية مختلفة ولاسيما الثمانينيان، فكان هنالك تركيز على الأكتاف الكبيرة، وعلى الأقمشة البراقة، كما أنه حدد الخصر ليبرز جاذبية الجسم الأنثوي عن طريق الأحزمة على الخصر.

مجموعة موغرلر بين الجاذبية وبين القوة

أما دار "موغلر" Mugler فقد قدم مجموعة جريئة كالعادة فيها الكثير من التفاصيل التي بدت وكأنها مستوحاة من المستقبل ومن الأزياء الفضائية، مع مزيج من الألبسة الرياضية التي بدت مريحة من جهة وأنيقة وفاخرة من جهة أخرى، وكالعادة أيضاً كان التركيز على جاذبية المرأة وعلى أنوثتها من خلال التصاميم التي كشفت بطريقة أنيقة عن بعض من جوانب الجسم.

نينا ريتشي بين الأنوثة والذكورة

من العروض المميزة التي شاهدناها يوم أمس هي عرض أزياء دار "نينا ريتشي" Nina Ricci الذي بدا حافلاًِ بالتصاميم المبتكرة والذي جمع بطريقة أو بأُخرى بين التصاميم الذكورية المستوحاة من خزانة الرجل، بحيث شاهدنا البدلات الرجالية مع جاكيتات البيلزر والبناطيل ذات الأرجل الواسعة، وبالمقابل كان هنالك التصاميم الأنوثية الناعمة مع الأقمشة البراقة والألوان الزاهية أو الألوان المعدنية.

يوم حافل كان اليوم الخامس من عروض أسبوع الموضة فب باريس لموسم ربيع وصيف 2017، في الكثير من المجموعات المثيرة والمميزة.