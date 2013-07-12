تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا فى الإمارات

أعلنت هيئة الصحة فى أبوظبى تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية لدى رجل فى الـ82 من العمر فى مستشفى بأبوظبى.

وتابعت هيئة الصحة، أن المريض يعانى من السرطان ويتلقى العلاج حاليا فى أحد مستشفيات العاصمة، كما نقلت عنها وكالة أنباء الإمارات فى وقت متأخر الخميس.

وأضافت أنها تقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئات الصحية والجهات المعنية بالدولة فى هذا الشأن، وقامت باتخاذ الإجراءات اللازمة والاحترازية.

وفى مايو أعلنت فرنسا أن رجلا فى الـ65 نقل إلى المستشفى بعد إصابته بالفيروس التاجى، وذلك إثر قضاء إجازة فى دبى، إلا أن وزارة الصحة الإماراتية أعلنت آنذاك انه لم يتم تسجيل أى حالة إصابة فى البلاد.

ويحاول الخبراء فهم كيف يعمل الفيروس المنتشر خصوصا فى السعودية، حيث سجلت 65 حالة 38 منها أدت إلى الوفاة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضى، أنها دعت إلى مشاورات طارئة حول الفيروس.

وأثيرت مخاوف إزاء تأثيره على موسم الحج فى أكتوبر.

ولم تصدر المنظمة أى توصيات، أو قيود على السفر لكنها دعت الدول إلى تسجيل ومتابعة إلا الإصابات التنفسية غير المعتادة.

وأعلنت أول حالة وفاة بسبب الفيروس فى يونيو 2012 فى السعودية.

ويؤدى الفيروس إلى الإصابة بمشكلات تنفسية والتهاب رئوى ويتطور بسرعة إلى إصابة المريض بالفشل الكلوى، وهو ينتقل بين البشر لكن لا يبدو أنه شديد العدوى خلافا لفيروس "سارز" (التناذر الرئوى الحاد) القريب منه، والذى تسبب بأكثر من 800 وفاة قبل نحو عشر سنوات بعد أن انطلق من الصين.

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