أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

تخريج طلبة مركز الخليج للغات في رأس الخيمة

Google+ Print
تخريج طلبة مركز الخليج للغات في رأس الخيمة تخريج طلبة مركز الخليج للغات في رأس الخيمة

شهد الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أول من أمس، حفل تخريج طلاب البرنامج الصيفي ببريطانيا في مركز الخليج للغات، وذلك على مسرح غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، بحضور سالم النار، عضو المجلس الوطني الاتحادي.

وأكد علي راشد الحبسي، الرئيس التنفيذي للمركز، أن البرنامج ضم 57 طالباً وطالبة من مختلف المراحل الدراسية، تم ابتعاثهم إلى المملكة المتحدة مدة شهر خلال الإجازة الصيفية، لتعلّم مهارات اللغة الانجليزية، والتعرف إلى الثقافات الأجنبية، وتنمية مهاراتهم في مختلف المجالات والتخصصات، ما ساعدهم على اكتساب مهارات جديدة في حياتهم العملية، وذلك بالتعاون مع أفضل المعاهد والجامعات المعتمدة.

وأشار إلى أن المركز يعتبر أحد الصروح التعليمية المتخصصة في ابتعاث الطلبة لدراسة لغات رئيسة عدة في العالم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية