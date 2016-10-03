تخريج طلبة مركز الخليج للغات في رأس الخيمة

شهد الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أول من أمس، حفل تخريج طلاب البرنامج الصيفي ببريطانيا في مركز الخليج للغات، وذلك على مسرح غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، بحضور سالم النار، عضو المجلس الوطني الاتحادي.

وأكد علي راشد الحبسي، الرئيس التنفيذي للمركز، أن البرنامج ضم 57 طالباً وطالبة من مختلف المراحل الدراسية، تم ابتعاثهم إلى المملكة المتحدة مدة شهر خلال الإجازة الصيفية، لتعلّم مهارات اللغة الانجليزية، والتعرف إلى الثقافات الأجنبية، وتنمية مهاراتهم في مختلف المجالات والتخصصات، ما ساعدهم على اكتساب مهارات جديدة في حياتهم العملية، وذلك بالتعاون مع أفضل المعاهد والجامعات المعتمدة.

وأشار إلى أن المركز يعتبر أحد الصروح التعليمية المتخصصة في ابتعاث الطلبة لدراسة لغات رئيسة عدة في العالم.