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محمد بن سعود يحضر أفراح القواسم والشامسي

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محمد بن سعود يحضر أفراح القواسم والشامسي محمد بن سعود يحضر أفراح القواسم والشامسي

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، مساء أول من أمس، حفل العشاء، الذي أقامه الشيخ فايز بن محمد بن سالم القاسمي، بمناسبة زفاف نجله الشيخ محمد بن فايز بن محمد القاسمي إلى كريمة خليفة بطي الشامسي.

كما حضر حفل العشاء، الذي أقيم في صالة الأفراح الكبرى في فندق رأس الخيمة، الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ حميد بن عبدالله بن محمد القاسمي، والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سلطان بن سالم بن محمد القاسمي، والشيخ صقر بن عبدالله بن حميد القاسمي، وعدد من الشيوخ إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد والشخصيات ورجالات الدولة وأبناء القبائل والمدعوين.

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