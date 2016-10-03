حميد القطامي: استحداث أنظمة ذكية تواكب تطورات الصحة

قال معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن التطورات السريعة، التي يشهدها العالم، تدعو إلى استحداث أنظمة إلكترونية وذكية، تواكب الطفرات المتلاحقة في هذا المجال.

جاء ذلك لدى تفقده مركز البيانات «TIER 3»، الذي انتهت هيئة الصحة بدبي من تأسيسه، وهو حاصل على شهادة الاعتماد الدولي من منظمة ( UPTIME) الأميركية المتخصصة في اعتماد مراكز البيانات، لتكون صحة دبي هي المؤسسة الصحية الأولى في المنطقة، والمؤسسة الطبية الحكومية الأولى عالمياً، التي تحصل على مثل هذه الاعتماد، فيما تجري الهيئة كامل استعداداتها لتخزين جميع البيانات، ونقل المعلومات في المركز الجديد، إيذاناً بتشغيله خلال العام 2017.

ويكفل مركز البيانات «TIER 3» دعم اتخاذ وصناعة القرار في الهيئة وإتاحة البيانات واستمرارية تدفقها وحمايتها، وتفادي أي خلل محتمل قد ينتج عن أية ظروف طارئة، وذلك بما يحتويه من تجهيزات ذكية فائقة المستوى، تتوافق وأرقى المعايير الدولية المتصلة بأمن المعلومات.

ولدى تفقده، أمس، مركز البيانات «TIER 3»، ومقره في مستشفى لطيفة، أكد حميد القطامي أن المركز يأتي ضمن أعمال التحديث الشامل، التي تشهدها البنية التحتية لهيئة الصحة بدبي ومرافقها ومنشآتها الطبية وجميع أنظمتها، التي تعمل الهيئة على توافقها مع استراتيجية حكومة دبي الذكية.

وقال معاليه، إن التطورات السريعة التي يشهدها العالم، وخاصة ما يتعلق بتقنيات وتكنولوجيا المعلومات والبيانات، تدعو إلى استحداث أنظمة إلكترونية وذكية، تواكب الطفرات المتلاحقة في هذا المجال، وتكون لها القدرة على استيعاب النقلة النوعية المطلوبة في القطاع الصحي في دبي.