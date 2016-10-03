محمد بن زايد: تعاوننا الاستراتيجي راسخ مع الهند

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن العلاقات التاريخية العريقة بين دولة الإمارات والهند راسخة، وتعاوننا الاستراتيجي يرتقي مع طموحاتنا المتبادلة وحرصنا المشترك على تنميته وتطويره.

جاء ذلك في رسالة بعثها سموه إلى ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، وفق ما أوردته صفحة أخبار سموه على «تويتر»، وقال سموه في الرسالة: «تلقينا ببالغ التقدير دعوتكم الكريمة للمشاركة في احتفالات بلادكم الصديقة بيوم الجمهورية». وأضاف سموه: «علاقاتنا التاريخية العريقة راسخة، وتعاوننا الاستراتيجي يرتقي مع طموحاتنا المتبادلة وحرصنا المشترك على تنميته وتطويره».

كما قال سموه: «يسرنا أن نشارككم في احتفالاتكم الوطنية بيوم الجمهورية، متمنياً لبلدكم الصديق المزيد من التقدم والرقي».